Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Praca i Pasja 2022 w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury OPRAC.: Gabriela Fedyk

We wtorek 20 września w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury po raz pierwszy odbył się Dzień Osób z Niepełnosprawnością – Praca i Pasja 2022. Wydarzenie organizowane przez Fundację Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności oraz Tadeusza Skrzypka — przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych — trwało od godziny 10:00 do 16:00. Odwiedzający mogli porozmawiać z wystawcami o sprawach związanych m.in. z zatrudnieniem, kulturą czy pomocą socjalną.