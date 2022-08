"Doświadcz jedności kultur". We Meditate w Dzierżoniowie i modlitwa o pokój w Ukrainie

Międzynarodowy projekt We Meditate pojawi się w Polsce po raz pierwszy w sierpniu 2022 roku. We Meditate to kolektyw, w którym zrzeszeni są artyści z różnych europejskich krajów, m.in. z Austrii, Białorusi, Holandii, Polski i Ukrainy. Trasa po Polsce obejmie sześć miast. 13 sierpnia We Meditate zawita do Dzierżoniowa.

Twórcy pod hasłem „Doświadcz Jedności Kultur” zaprezentują muzykę oraz taniec z różnych stron świata.

Muzycy będą grać na bardzo zróżnicowanych instrumentach, takich jak:

flet bansuri,

sarod,

harmonium,

dholak,

saksofon.

Muzyka tworzona w ramach tego projektu łączy tradycje różnych kultur Wschodu i Zachodu. Prezentowane utwory będą w przeważającej części bardzo energetyczne, choć wybrzmią też wyciszające dźwięki indyjskiej ragi, którą będzie można usłyszeć podczas sesji medytacji.

Program wydarzenia "Doświadcz kultur":