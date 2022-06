Domy u podnóża Gór Sowich. Te nieruchomości są na sprzedaż! ZDJĘCIA Gabriela Fedyk

Częściowo odrestaurowany dworek w sercu gór, obiekt w stanie surowym zamkniętym przygotowany do wykończenia. Położony w Jodłowniku z dala od zgiełku i ruchu drogowego. Dojazd drogą utwardzoną-gminną. Dom graniczy z lasem. Tuż obok jest potok oraz bezpośrednie wejście do lasu. Możliwość dzierżawy części lasu ze stawami - miejsce idealne pod hodowlę pstrąga, która dawniej prężnie działała. Jodłownik położony jest na obrzeżu Gór Sowich przy lokalnej drodze prowadzącej z Piławy Górnej przez Ostroszowice do Bielawy. Wieś ciągnie się wzdłuż drogi na długości jednego kilometra. Niedaleko Jodłownika znajdują się lasy, przez wieś i lasy przepływa wiele strumieni. Miejscowość składa się przede wszystkim z budynków mieszkalno-gospodarczych. Cena: 890 000 zł otodom.pl/MAGIC HOME Zobacz galerię (12 zdjęć)

Dom u podnóża gór to marzenie wielu osób. Bliskość przyrody, możliwość wyjścia na szlak, czyste powietrze i schronienie przed piekącym upałem to coś, co sprawia, że wiele osób chce porzucić życie w mieście i zamieszkać w pobliżu gór. W Górach Sowich znajdziecie stare i nowe dworki, małe i duże domy, nieruchomości za miliony, jak i tańsze do remontu. Zobaczcie te oferty!