Diora wiecznie żywa! Jakie produkty kultowej marki kupimy w Dzierżoniowie i w okolicy? CENY, LINKI Gabriela Fedyk

Choć zakład dzierżoniowskiej Diory nie istnieje, to produkty tej kultowej marki wciąż można kupić w tzw. drugim obiegu. Radioodbiorniki, wieże, kolumny, tunery, breloczki, odznaki... To wszystko znajdziecie w ogłoszeniach olx dostępnych w Dzierżoniowie i okolicy. Zobaczcie, co tam znajdziecie!