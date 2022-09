DIORA SERWIS - zaginiona reklama radiowa. Posłuchaj!

Diora S.A. była przedsiębiorstwem produkcyjnym z siedzibą w Dzierżoniowie. Istniała w latach 1945–2006. Była pierwszą polską fabryka produkująca odbiorniki radiowe po II wojnie światowej.

Co ciekawe, Diora nie nazywała się Diorą od początku. Jej pierwsza nazwa to Państwowa Fabryka Odbiorników Radiowych (PFOR) w Dzierżoniowie. Kolejne nazwy to DZWUR, czyli Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Radiowych, T-6, aż w końcu została Diorą. Diora to anagram wyrazu radio.

W Diorze zostało opracowanych i wdrożonych do produkcji kilkadziesiąt modeli odbiorników radiowych. Spośród nich warto wymienić m.in. te modele:

Pionier B2,

Mazur,

Polonez,

Śląsk,

Sonatina,

Calypso,

Meluzyna.

Przy zakładzie działał też serwis, który zajmował się m.in. naprawą sprzętu RTV. Poniżej tekst spotu reklamowego: