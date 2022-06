Daj włos! Jak oddać włosy na perukę dla chorych na raka? Krótki poradnik i o tym, dlaczego warto Gabriela Fedyk

Jeżeli zastanawiacie się czasem, jak wesprzeć osoby chore onkologicznie, to jednym ze sposobów może być... oddanie włosów. I choć ich zapuszczanie może potrwać nawet kilka lat, to warto się tego podjąć. Peruki z naturalnych włosów są drogie, a limit refundacji przez NFZ ma to 250 złotych. Fundacja Rak'n'Roll od 11 lat pomaga kobietom w trakcie chemioterapii wyglądać dobrze. Dzięki programowi Daj Włos! pacjentki otrzymują peruki bezpłatnie. Każdy może obciąć włosy w tym szlachetnym celu i przekazać je do Rak’n’Rolla. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.