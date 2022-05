„Daj szansę – podziel się życiem!”. X Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku w Dzierżoniowie

Baza dawców szpiku – dlaczego jest tak istotna?

Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi lub inną chorobę układu krwiotwórczego. Znalezienie zgodnego dawcy komórek macierzystych jest bardzo trudne, a dla wielu osób to jedyna szansa na życie. Tylko 25% osób zakwalifikowanych do przeszczepienia może znaleźć pomoc w swojej rodzinie. 75% pacjentów, którzy potrzebują transplantacji szpiku, musi liczyć na pomoc dawcy niespokrewnionego. Aktualnie aż co piąty pacjent w Polsce nie znajduje „bliźniaka genetycznego”, przez co nie ma szans na przeszczepienie. Nadzieją dla tych osób mogą być tylko nowo zarejestrowani potencjalni dawcy. Im większa baza dawców, tym większa szansa na znalezienie odpowiedniej osoby.