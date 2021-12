Czy w poniedziałek trzeba będzie skrobać szyby w Dzierżoniowie? Newsroom 360

Czy jutro w Dzierżoniowie trzeba będzie skrobać szyby? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Możliwość wystąpienia opadów śniegu to 10%, natomiast wilgotność powietrza w Dzierżoniowie może wynieść 73%. Według wskazań meteorologów, w nocy z niedzieli na poniedziałek słupki rtęci powinny pokazać ok. -10°C. Prędkość wiatru przewidywana jest na 10 km/h. Ryzyko wystąpienia przymrozków jest duże. Prawdopodobieństwo w Dzierżoniowie wzrasta wraz z oddalaniem się od zabudowań.