"Byłaś kolorowym ptakiem". Pożegnanie Anny Grochowiny

W uroczystościach pożegnalnych wzięło udział wiele osób. Wśród nich był burmistrz Dzierżoniowa, Dariusz Kucharski, który wspominał współpracę ze zmarłą sekretarz miasta.

Na pogrzebie przemawiali m.in. członkini Stowarzyszenia Amazonek w Dzierżoniowie i przedstawiciel Związku Miast Polskich.

Wśród łez, kwiatów i wielu ciepłych słów nie zabrakło wiersza Czesława Miłosza i muzyki.

Anna Grochowina zostanie zapamiętana jako ciepła, empatyczna i profesjonalna osoba o niezwykłym poczuciu humoru, z wielką pasją do żeglarstwa. Pracowała w dzierżoniowskim urzędzie przez ponad 20 lat. Była też prezeską Stowarzyszenia Amazonek w Dzierżoniowie. W 2021 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za swoją działalność społeczną i zawodową.

Do końca miesiąca w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie wyłożona będzie księga kondolencyjna dedykowana pamięci Anny Grochowiny, zmarłej 19 sierpnia sekretarz miasta. Osoby, które chcą zamieścić swój wpis w księdze, mogą to zrobić do 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30, z wyjątkiem piątku (26 sierpnia) - informuje dzierżoniowski urząd miasta.