Bezpłatne badania słuchu dla mieszkańców Dzierżoniowa od 4 do 8 lipca. Kto powinien skorzystać?

Już niedługo każdy mieszkaniec Dzierżoniowa będzie mógł skorzystać z bezpłatnego badania słuchu. Od 4 do 8 lipca w salonie Geers Dobry Słuch dzierżoniowianie będą mieli możliwość sprawdzenia czy dobrze słyszą.

Propozycja badania słuchu jest szczególnie skierowana do osób dorosłych. Warto z niej skorzystać nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że słyszymy dobrze. Dlaczego?

Z upływem lat coraz trudniej usłyszeć nam wysokie tony, ponieważ błona bębenkowa traci swą elastyczność. Z czasem mogą pojawić się kłopoty z rozumieniem mowy. Świat dźwięków cichnie powoli, więc sądzimy, że to nie nasz słuch się pogorszył, tylko inni mówią niewyraźnie. To z kolei może prowadzić do większych problemów, również do depresji.

Kiedy należy zbadać swój słuch: