Basen odkryty w Dzierżoniowie już otwarty. Ile kosztują bilety? Kto wejdzie za darmo?

Basen w Dzierżoniowie przy ulicy Strumykowej 1 jest czynny codziennie od godziny 10:00 do 19:00. Bilet normalny dla osób powyżej 18. roku życia kosztuje 9 złotych, ulgowy - 6. Bilety ulgowe mogą kupić dzieci i młodzież ucząca się do 25. roku życia oraz emeryci i renciści. Wejście na obiekt po godzinie 17 to koszt 4 złotych.

Za darmo na basen wejdą dzieci do lat 6 oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym (po okazaniu legitymacji).

Uczestnicy kolonii, półkolonii, obozów i wycieczek powyżej 10 osób zapłacą 4 złote od osoby. Co ważne, dotyczy to młodzieży do lat 18.

Posiadacze „Karty Dużej Rodziny” miasta Dzierżoniów mogą skorzystać z obiektu za cenę 5 złotych za bilet, a właściciele „Karty Dużej Rodziny” Gminy Pieszyce i Gminy Wiejskiej Dzierżoniów - symboliczną złotówkę.