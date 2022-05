Bajeczne dwupoziomowe mieszkania w Dzierżoniowie. Chcielibyście tak mieszkać? ZDJĘCIA, CENY, LOKALIZACJE Adrianna Szurman

Dwupoziomowe mieszkania na sprzedaż w Dzierżoniowie. To coś dla tych, którzy cenią sobie wygodne mieszkanie w bloku, a jednocześnie lubią przestrzeń i komfort. Zobaczcie dwupoziomowe mieszkania na sprzedaż w Dzierżoniowie. takie oferty to rzadkość. Znaleźliśmy dwie perełki. Obie ładne, po remoncie. Jedno mieszkanie z dużym tarasem, a drugie z ogródkiem. Zobaczcie galerię zdjęć (linki do obu ofert i szczegóły pod ostatnim zdjęciem w galerii).