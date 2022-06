Ania z Bielawy potrzebuje pomocy. Zbiórka na leczenie i rehabilitację trwa

Po wypadku Ania przez miesiąc była w śpiączce. Oddychała przez rurkę tracheostomijną, odżywiała się za pomocą żywienia dojelitowego PEG, była cewnikowana. W powrocie do zdrowia Anię wspiera najbliższa rodzina. Dzięki intensywnej rehabilitacji widać znaczne efekty. Obecnie Anią 24 godziny na dobę zajmuje się jej mama, jednak do dojścia do większej sprawności niezbędne są turnusy rehabilitacyjne.

archiwum rodziny

Koszt leczenia, leków, rehabilitacji, środków pielęgnacyjnych i wszystkiego, co jest potrzebne Ani do powrotu do zdrowia, przewyższa możliwości finansowe jej rodziny. Dlatego też założona jest zrzutka. Jak piszą siostry Ani na stronie zrzutki:

Ania ma bardzo realne szanse na powrót do zdrowa, prawdopodobnie nigdy już nie wróci do sprawności sprzed wypadku, ale będzie mogła normalnie i samodzielnie funkcjonować.

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/t7383v.