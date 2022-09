Adam Krajewski z Dzierżoniowa pojedzie w Złombolu do Albanii

Złombol to największa na świecie samochodowa impreza charytatywna, jednocząca ludzi, którzy, aby wystartować, muszą pozyskać darczyńców na kwotę minimum 2022 zł, oferując im sprzedaż z powierzchni reklamowej na samochodach. Uczestnicy muszą we własnym zakresie opłacić koszty podróży, wyżywienia, noclegów oraz remontu samochodu. Trasa co roku jest inna. Odbyły się już Złombole do Monako, na koło podbiegunowe, nad Loch Ness, a nawet do Azji czy Afryki. W tym roku rajd potrwa od 3 do 6 września i zakończy się w Albanii.

Nie jest to pierwsza tego typu impreza dzierżoniowianina. Adam Krajewski brał już wcześniej udział w rajdach charytatywnych, takich jak Rajd Koguta (trzykrotnie), jednak na dużo krótszej trasie – z Oławy do Giżycka w tym roku w czerwcu, wcześniej do Mielna i Zakopanego. Tym razem podjął większe wyzwanie — i to sam! Pan Adam nie bierze pod uwagę tego, że nie dotrze na metę i jest przygotowany na różne przygody z autem w roli głównej.