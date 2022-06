80-latka ukradła telefon i dała go 54-letniemu synowi

7 maja 2022 roku na targowisku w Bielawie doszło do kradzieży telefonu komórkowego marki poco o wartości 800 złotych. Pokrzywdzona kobieta zawiadomiła organy ścigania o popełnionym przestępstwie. Funkcjonariusze bielawskiego komisariatu podjęli działania i ustalili dane amatora cudzej własności. Dużym zaskoczeniem było, że kradzieży dopuściła się 80-letnia kobieta. Dodatkowo na odpowiedzialność karną naraziła swojego 54-letnigo syna, któremu podarowała skradziony telefon.

Kobieta usłyszała zarzut i grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast mężczyzna może trafić na 2 lata do więzienia. Odzyskany telefon wrócił do swojego właściciela - informuje Marcin Ząbek, oficer prasowy KPP Dzierżoniów.