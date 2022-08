32-latek spowodował kolizję w Łagiewnikach. Nie posiadał prawa jazdy

W czwartek 25 sierpnia dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Łagiewnikach na ulicy Wrocławskiej.

32-letni mężczyzna kierujący samochodem Volvo, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia z Peugeotem, którego kierowcą była 28-letnia kobieta. Okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą obecnie policjanci z dzierżoniowskiej komendy policji.